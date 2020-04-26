2020/04/26 | 13:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- واسطأعلن محافظ واسط، جميل المياحي ،اليوم الاحد، عن استكمال إجراءات فرز وتوزيع 30 الف قطعة أرض سكنية.وقال المياحي في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، “نؤكد على أهمية القضاء على أزمة السكن عبر خطط عديدة منها الاستثمار السكني والبنى التحتية، وسنقدم كافة التسهيلات للمستثمرين في قطاع الإسكان لما يمثله هذا الامر من أولوية”.وأضاف، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واسط تعلن عن استكمال إجراءات فرز وتوزيع 30 الف قطعة أرض سكنية لتوزيعها) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واسط تعلن عن استكمال إجراءات فرز وتوزيع 30 الف قطعة أرض سكنية لتوزيعها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).