استشهاد جندي واصابة اثنين آخرين بانفجار عبوة ناسفة شرقي الفلوجة

2020/04/26 | 13:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/الانبار..أفاد مصدر امني في محافظة الانبار، الاحد، باستشهاد جندي واصابة اثنين آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة شرقي مدينة الفلوجة .وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “عبوة ناسفة كانت موضوعة بجانب احدى المؤدية الى منطقة ناحية الجزيرة بقضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة، انفجرت حال مرور دورية للجيش كانت تقوم بمهامها الامنية في تلك المنطقة ما ادى […]

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