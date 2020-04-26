حكومة كوردستان تعلق على ايقاف بغداد الرواتب: ضغوط سياسية

2020/04/26 | 13:38 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد وفد حكومة اقليم كوردستان المفاوض الذي زار بغداد مؤخرا يوم الاحد بوجود ضعوط سياسية لافشال الاتفاق النفطي المبرم بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية

واجتمع قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان في وقت سباق من اليوم في مبنى مجلس الوزراء بمدينة اربيل مع الوفد المفاوض لحكومة اقليم كوردستان.

وذكر موقع الاتحاد الوطني الكوردستاني انه جرى خلال الاجتماع بحث آخر مستجدات ونتائج الزيارة الاخيرة لوفد حكومة اقليم كوردستان الى العاصمة بغداد.

واوضح الوفد المفاوض نتائج زيارته الى العاصمة بغداد والاوضاع المالية في العراق، واشار الى ان واردات النفط في العراق انخفضت بشكل كبير وهناك عجز كبير بين الوارادات والمصاريف لدى الحكومة الاتحادية، وبسبب هذا العجز هناك ضغوط سياسية في بغداد لافشال الاتفاق السابق بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

من جانبه، اكد نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، ان اولويات الحكومة هي حماية ارواح المواطنين وتوفير رواتب الموظفين، لذا سنسعى ونواصل الجهود من اجل توفير حياة ومعيشة المواطنين وحماية صحتهم، وقال: سنحبط المحاولات التي تهدف الى سلب الحقوق والمستحقات المالية للمواطنين في اقليم كوردستان.

وقال قوباد طالباني: يجب ان نستمر بكل شفافية بالاتصالاتنا مع الكتل في برلمان كوردستان والكتل الكوردستانية وباقي الكتل الاخرى في مجلس النواب.

وقال نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان للوفد المفاوض: يجب ان نوضح المعلومات وآخر المستجدات لابناء شعب كوردستان بشكل اكثر شفافية، حيث سيجتمع الوفد المفاوض مع رئاسة برلمان كوردستان والكتال البرلمانية لتوضيح نتائج زيارته الى بغداد.

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