الحكومة الأردنية تسمح لـ209 مطاعم باستئناف عملها

2020/04/26 | 13:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة السياحة والآثار الأردنية، أن 209 من المطاعم والمنشآت ومحال الحلويات استوفت الشروط اللازمة للعمل على خدمة توصيل واستلام منتجاتها خلال فترة الحظر بسبب تفشي فيروس كورونا.وأشارت الوزارة إلى أن عدد المطاعم والمنشآت ومحال الحلويات في جميع المحافظات، التي تقدمت بطلبات عبر المنصة التي أطلقتها الوزارة أخيرا delivery.mota.jo للعمل على خدمة توصيل واستلام […]

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