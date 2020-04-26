القبض على داعشي كان يعمل بما تسمى “الحسبة” في الموصل

2020/04/26 | 13:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت قيادة شرطة نينوى، الاحد، القبض على داعشي كان يعمل بما تسمى “الحسبة” في الجانب الأيمن من مدينة الموصل في محافظة نينوى.وذكرت الشرطة في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه ان “فوج طوارئ الشرطة الثامن التابع لقيادة شرطة نينوى، وبعد ورود معلومات استخبارية ومن خلال المتابعة المستمرة، تمكن من القاء القبض على الداعشي ( […]

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