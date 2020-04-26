قانوني: فشل الكاظمي في نيل الثقة يلزم صالح بحل البرلمان

2020/04/26 | 13:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد الخبير القانوني علي التميمي، الاحد، ان فشل رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي في نيل الثقة النيابية يجبر رئيس الجمهورية برهم صالح على تسنم رئاسة الحكومة ومن ثم حل مجلس النواب.وقال التميمي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “المادة 76 من الدستور اتاحت لرئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة الاكبر لرئاسة الحكومة في المرة الاولى ومن […]

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