مالك تطبيق “تيك توك” متهم بتصفح فيسبوك وتويتر

2020/04/26 | 13:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت السلطات الصينية اتهامات جديدة إلى شركة “بايت دانس” المالكة لتطبيق الفيديوهات الشهير “تيك توك”.وأشار موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص إلى أن الاتهام الجديد لمالك “تيك توك” يتعلق بمحاولته تجاوز الرقابة التي تفرضها الصين على مواقع التواصل وعدد كبير من المواقع الخارجية، مثل فيسبوك وتويتر.وقررت إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين سحب تطبيق العمل الخاص بمن يعمل […]

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