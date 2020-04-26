كيف تحافظ على صحتك في شهر رمضان المبارك؟

2020/04/26 | 13:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ شهر رمضان المبارك و بدأت معه فريضة الصيام و ما يرافقها من تغيرات في روتين الحياة اليومي والنظام الغذائي وعادات الأكل، وحرصا على سلامتك سنقدم لك 15 نصيحة للحفاظ على صحتك في شهر رمضان المبارك.

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