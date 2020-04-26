2020/04/26 | 13:52 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح يؤكد على ترشيح العناصر الكفوءة والنزيهة في تشكيل الحكومة الجديدة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح يؤكد على ترشيح العناصر الكفوءة والنزيهة في تشكيل الحكومة الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).