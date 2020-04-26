2020/04/26 | 13:52 - المصدر: بغداد اليوم

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صالح يؤكد ضرورة ترشيح العناصر القادرة على إدارة الدولة للحكومة المقبلة

بغداد اليوم- متابعة

رأت مجلة "فورين بوليسي" الامريكية، أن المكلف برئاسة الحكومة الجديدة، مصفى الكاظمي، لن يستطيع انقاذ العراق، على الرغم من كفاءته ونزاهته، بسبب النظام السياسي الفاسد.

وقالت المجلة الامريكية في دراسة تحليلية، بعنوان: &

بغداد اليوم-كردستان

أكد الوفد الكردي المفاوض مع بغداد، الأحد (26 نيسان 2020)، وجود ضغوط تمارس لإفشال التفاهمات السابقة بين حكومتي بغداد وكردستان.





وذكر بيان صادر عن مكتب نائب رئيس الوزراء بحكومة إقليم كردستان، قوباد الطالباني، أن "الأخير ا

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر طبي، الأحد (26 نيسان 2020)، بان محافظة البصرة أرسلت إلى مختبر الصحة المركزي في بغداد، 617 عينة لمواطني قضاءين لفحص فيروس كورونا.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عدد العينات للمشتبه بهم، والملامسين، ال

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