صحة الكرخ تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

2020/04/26 | 13:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت دائرة صحة الكرخ في بغداد، الاحد (26 نيسان 2020)، تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "من بين الست حالات المسجلة، خمس حالات مصابة بفيروس كورونا من عائلة واحدة في منطقة الفرات، بجانب الكرخ".

يتبع........

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، الأحد (26 نيسان 2020)، تسجيل أكثر من 6000 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار كورونا، "تسجيل 6361 إصابة جديدة بالفيروس ال

بغداد اليوم- ديالى

قررت خلية الازمة في محافظة ديالى، الاحد (26 نيسان 2020)، إضافة يوم الخميس الى أيام حظر التجوال الشامل بالمحافظة، الى جانب يومي الجمعة والسبت.

وقال مدير إعلام حكومة ديالى المحلية، ياسر بدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "خل

بغداد اليوم-متابعة

اعتبر طبيب صيني من ووهان، أن المرضى المتعافين من كوفيد-19 يجب أن يستوفوا معايير معينة للخروج من المستشفى، وأن يخضعوا لمراقبة طبية لمدة أسبوعين قبل أن يسمح لهم بالعودة إلى منازلهم.

وقال تشنغ تشن شون، مدير قسم طب الجهاز التنفسي

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