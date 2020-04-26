كوردستان تكشف

2020/04/26 | 13:52 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالباني خلال اجتماعه في الوفد الوزاري المفاوض والذي جرى فيه بحث نتائج الزيارة الأخيرة إلى العاصمة بغداد – صورة: مكتب طالباني

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