مقتل عنصر في اقتتال داخلي بين عناصر “السلطان مراد” بمدينة الباب

2020/04/26 | 13:52 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلع أمس السبت اقتتال عنيف نشب بين عناصر من فرقة #السلطان_مراد بالقرب من معبر أبو الزندين في مدينة #الباب شمالي شرق #حلب، نتيجة خلافات بينهم على اقتسام عائدات المعبر، ما أدى لمقتل عنصر وجرح آخرين.…

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