نينوى.. اعتقال ارهابي كان يعمل في ديوان الحسبة بداعش

2020/04/26 | 13:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة نينوى، اليوم الأحد، القاء القبض على الداعشي ( ا ف م ي ) والذي كان يعمل فيما يسمى بالحسبة خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل.وقالت الشرطة، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “فوج طوارئ الشرطة الثامن التابع لقيادة شرطة نينوى وبعد ورود معلومات استخبارية ومن خلال المتابعة المستمرة، […]

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