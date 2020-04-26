الفتلاوي : وزيرا الصحة والإعمار جديران للبقاء بمنصبيهما في الحكومة المقبلة

2020/04/26 | 14:52 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر النائب عن كتلة الفتح فاضل الفتلاوي، أن وزير الصحة والبيئة جعفر صادق علاوي، ووزير الاعمار والاسكان والبلديات بنكين ريكاني جديران في البقاء بمنصبيهما في الحكومة المقبلة.وقال الفتلاوي إن هناك عددا من الوزراء الكفاءة في حكومة رئيس مجلس الوزراء … Readmore

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