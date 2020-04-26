2020/04/26 | 14:52 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ خاص..
اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، الاحد، ان رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي سيقدم كابينته الوزارية النهائية اليوم لمجلس النواب.
وقال جابر في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “الكاظمي اكمل كابينته الوزارية بتعديل بعض المرشحين”، لافتا الى انه “سيقدمها اليوم لرئاسة مجلس النواب”.
واضاف ان “رئاسة مجلس النواب ستحدد موعد انعقاد جلسة منح […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: الكاظمي سيقدم كابينته النهائية اليوم) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، الاحد، ان رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي سيقدم كابينته الوزارية النهائية اليوم لمجلس النواب.
وقال جابر في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “الكاظمي اكمل كابينته الوزارية بتعديل بعض المرشحين”، لافتا الى انه “سيقدمها اليوم لرئاسة مجلس النواب”.
واضاف ان “رئاسة مجلس النواب ستحدد موعد انعقاد جلسة منح […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: الكاظمي سيقدم كابينته النهائية اليوم) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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