نائب: الكاظمي سيقدم كابينته النهائية اليوم

2020/04/26 | 14:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، الاحد، ان رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي سيقدم كابينته الوزارية النهائية اليوم لمجلس النواب.وقال جابر في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “الكاظمي اكمل كابينته الوزارية بتعديل بعض المرشحين”، لافتا الى انه “سيقدمها اليوم لرئاسة مجلس النواب”.واضاف ان “رئاسة مجلس النواب ستحدد موعد انعقاد جلسة منح […]

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