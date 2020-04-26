إغلاق مركز صحي في المثنى بسبب وجود ملامس لمصاب بكورونا فيه

2020/04/26 | 14:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- المثنى

اعلنت دائرة صحة محافظة المثنى، الاحد (26 نيسان 2020)، باغلاق مركز صحي في المحافظة لوجود ملانس لمر...





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