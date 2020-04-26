تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البصرة و18 حالة شفاء

2020/04/26 | 14:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – البصرة

أعلنت دائرة صحة محافظة البصرة، الأحد (26 نيسان 2020)، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا و...





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