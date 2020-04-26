صالح يبحث مع رئيس الجبهة التركمانية تشكيل الحكومة العراقية

2020/04/26 | 14:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الرئيس العراقي برهم صالح، الاحد، على ترشيح العناصر الكفوءة والنزيهة في تشكيل الحكومة الجديدة، فيما شدد على أهمية توحيد الجهود بين القوى السياسية ...

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