ظريف يهاتف نظيريه العراقي والعماني

2020/04/26 | 14:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الخارجية الإيراني هاتفيا مع كل من نظيريه العماني والعراقي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية ومكافحة جائحة كورونا....

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