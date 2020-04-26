مالية كوردستان تعلن رفع مذكرة لعبد المهدي لاطلاق رواتب الاقليم

2020/04/26 | 14:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن وزير المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان آوات شيخ جناب يوم الاحد عن رفع مذكرة الى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لاطلاق حصة الاقليم من الموازنة.

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