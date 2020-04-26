ألمانيا.. الطلب من اللاعبين التخلي عن التقبيل والعلاقات الحميمة لاستئناف الموسم

2020/04/26 | 14:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..وضع الاتحاد الألماني لكرة القدم خطة لاستئناف مباريات الموسم الحالي يوم 9 مايو المقبل، ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية الإرشادات الخاصة باللاعبين لتجنب عدوى فيروس كورونا.ووفقا للصحيفة، طلب من اللاعبين تجنب إقامة العلاقات الحميمة والقبلات في حال ظهور أعراض المرض على الشريك.وسيعيش اللاعبون في فنادق الفريق أو في منازلهم الخاصة، كما […]

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