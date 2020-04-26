العرداوي لـ”العهد نيوز”: مغادرة الكاظمي للتكليف باتت جدا قريبة

2020/04/26 | 14:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشار المحلل السياسي عباس العرداوي، الى ان مغادرة الرئيس المكلف مصطفى الكاظمي، باتت جدا قريبة خلال الايام المقبلة.وقال العرداوي في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الاحد، ان “مغادرة الكاظمي للتكليف باتت جدا قريبة على اعتبار انه لم يستطيع الثبات على نقطة علن هنا تتعلق بالكفاءة والنزاهة بتشكيل حكومته بل على العكس رضخ للضغوط الكردية التي […]

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