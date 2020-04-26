الصحة الايرانية تسجل انخفاضا في إصابات كورونا وتراجعا بمعدل الوفيات

2020/04/26 | 14:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصحية الإيرانية اليوم الأحد، عن تسجيل 60 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” خلال الساعات الـ24 الماضية، لتصبح حصيلة ضحايا الوباء 5710 وفيات.وأكدت وزارة الصحة، أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم تسجيلها في البلاد ارتفع منذ أمس بـ1153 حالة جديدة وبلغ 90481.وذكرت الوزارة أن 69657 مريضا تماثلوا حتى الآن للشفاء […]

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