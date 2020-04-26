تضارب يثير الرعب.. هل دخل العراق

2020/04/26 | 14:59 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرتصاعدت المخاوف مجددًا بعد أيام من التفاؤل، على وقع تصريحات من وزارة الصحة تشير إلى احتمالية اقتحام النسخة الأكثر فتكًا من فيروس "كورونا" للبلاد.

تضاربت تصريحات المسؤولين في وزارة الصحة حول دخول سلالة أشد فتكًا من فيروس كورونا إلى البلاد

وأثار مدير عام صحة المثنى عون المالكي القلق، حين حذر من "دخول سلالة أوروبية من فيروس كورونا هي الأشد خطورة للمحافظة"، وذلك بعد وفاة شاب في مقتبل العمر بسبب الفيروس، مؤكدًا في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، أن "هذا النوع من الفيروس ظهرت أعراضه على المصابين مؤخرًا".

إلا أن وكيل وزير الصحة العراقية وعضو خلية الأزمة هاني العقابي نفى ماتحدثت عنه دائرة صحة المثنى، فيما دعا إلى "عدم التهويل".

وقال العقابي في تصريحات متلفزة، إن "الشاب المتوفى في المثنى أصيب بالفيروس ولم يذهب إلى المستشفى للحصول على الرعاية الصحية اللازمة، وفضل استخدام الأدوية على مسؤوليته الخاصة حتى تدهورت صحته وذهب إلى المستشفى وتوفي هناك".

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فيما قال ممثل منظمة الصحة العالمية أدهم إسماعيل، الجمعة 24 نيسان/أبريل، إن "الأنباء حول انتشار نوع جديد من كورونا غير صحيحة"، مؤكدًا "عدم وجود فحص للجينات بشأن طبيعة الفيروس في جميع دول العالم"، مشددًا على "ضرورة معاقبة المروجين إلى وجود نوع جديد من كورونا"، كما دعا وسائل الإعلام إلى "دعم الإجراءات الصحية".

الرصافة على الخط..

وعلى الرغم من ذلك، شددت دائرة الصحة في جانب الرصافة من العاصمة بغداد على ضرورة "إعادة النظر" بما تحدثت عنه صحة المثنى.

حذر مدير مستشفى في الرصافة من مرحلة "مرعبة للغاية" بعد تسجيل حالات وفاة سريعة

وقال عضو خلية الأزمة الصحية في الرصافة مدير مستشفى الزهراء التعليمي عباس الحسيني في تصريح صحافي إن "هناك تحولًا جديدًا" في خطورة الفيروس.

وبين الحسيني، أن "هناك زيادة في عدد الإصابات في جانب الرصافة من بغداد، وسجلنا إصابات لأطفال في الساعات الماضية وأغلب الإصابات الأخيرة كانت من مدينة الصدر والزعفرانية وحدث غالبيتها نتيجة التزاور أو حضور أعراس أو مجالس عزاء"، مؤكدًا أن "الإصابات الأخيرة جعلتنا نغير نظرتنا حول الوضع وقد نذهب لمرحلة مرعبة للغاية، هناك خشية حقيقية من تحول جديد في مستوى خطر الفيروس لآن أغلب الحالات الأخيرة حملت أعراضًا شديدة وخطيرة لم نسجل مثلها سابقًا".

وقال، "سجلنا وفاة مصاب بكورونا كانت لديه أعراض بسيطة لأيام ثم تدهورت حالته بسرعة خلال ساعتين وتوفي"، مبينًا أن أعراض شديدة "بدأت تظهر في بغداد والمحافظات، ما يعني إننا دخلنا مرحلة جديدة ويجب أن تشدد الدولة إجراءاتها في حظر التجوال ويعاد النظر بمسألة عودة المسافرين من دول موبوءة ويحسب لها مليون حساب".

ماذا يجري؟

لكن مدير الصحة العامة في وزارة الصحة رياض الحلفي، أبدى استغرابه من هذه التصريحات ووصفها بـ "غير علمية".

وقال الحلفي في حديث لـ "ألترا عراق" عن حقيقة رصد "تحولات في سلوك الفيروس"، إن "على الراغبين بدراسة سلوك الفيروس أن يتوجهوا للمتشافين في العراق الذي تجاوز عددهم الألف، ومن المستغرب الحديث عن سلالة جديدة من فيروس كورونا بالاعتماد على حالة واحدة".

وأضاف الحلفي، أن "العالم والدراسات جميعها منشغلة للتعرف على الفيروس وسلالاته وسلوكه"، مبينًا أن أي دليل لم يثبت حول وجود "نسخة أوروبية أو صينية أو غيرها من الفيروس".

نفى مدير الصحة العامة التي أشارت إلى سلالة جديدة من الفيروس مؤكدًا أن الحالات الخطرة ما زالت ضمن النسب الطبيعية

وأكد الحلفي، أن "الحالات الخطرة في العراق مازالت ضمن النسبة الطبيعية المعروفة والتي لا تتجاوز 10%، فيما تبلغ نسبة الوفيات 5%، ولايوجد شيء جديد أو متصاعد خارج هذه الحدود".

ورأى الحلفي، أن تلك التصريحات قد تكون تعبيرًا عن "الاستياء من عدم التزام المواطنين ونتائج حظر التجوال"، مشيرًا إلى أن "الغاية قد تكون دفع المواطنين للتعامل بشكل جدي مع الخطر إلا أنها تبقى غير صحيحة أو علمية وتثير الرعب بين المواطنين".

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بعد حالة وفاة جديدة بالمثنى..



تحذيرات من "النوع الأوروبي" لفيروس كورونا

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