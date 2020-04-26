صحة البصرة تسجل 8 اصابات جديدة بفيروس كورونا

2020/04/26 | 15:00 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/البصرة اعلنت دائرة صحة البصرة تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا وتماثل 18 مصاباً للشفاء التام.

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