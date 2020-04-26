عاجل: البصرة تسجل 8 إصابات جديدة بكورونا

2020/04/26 | 15:01 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت دائرة صحة البصرة، اليم الاحد، عن تسجيل ثمان اصابات جديدة بفيروس كورونا ليبلغ اجمالي الاصابات 316 حالة في عموم المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، انها "سجلت اليوم ثمان اصابات جديدة بفيروس كورونا ليبلغ اجمالي الاصابات 316 حالة في عموم المحافظة".

وأضافت انها "سجلت 18 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا لترتفع حالات الشفاء الى 171 حالة".

وأكدت انها "لم تسجل اليوم أي حالة وفاة ليبقى عدد المتوفين 17 حالة منذ اول اصابة لغاية الان".

واوضحت الدائرة "يوجد الان 128 اصابة قيد العلاج في المستشفيات".

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