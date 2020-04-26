2020/04/26 | 15:01 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، احمد الصحاف، اليوم الاحد، عن انطلاق الرحلة الاستثنائيّة الثانية من ماليزيا لاعادة 192 عراقيا من العالقين هناك بسبب كورونا.

وقال الصحاف في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه "انطلقت الرحلة الاستثنائية الثانية لإعادة العراقيين العالقين في ماليزيا وعلى متنها 192 مُسافِراً من مطار كوالالمبور الدولي مُتوجّهة إلى مطار بغداد الدوليّ".

واضاف "قامت السفارة بإعداد الكتب الخاصّة لتسهيل وُصُول المسافرين العراقيين إلى المطار وذلك بالتنسيق مع السلطات الماليزيّة المتمثلة بوزارة الخارجيّة، والجهات الماليزيّة الأمنية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق الرحلة الاستثنائيّة الثانية لإعادة العراقيين العالقين في ماليزيا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق الرحلة الاستثنائيّة الثانية لإعادة العراقيين العالقين في ماليزيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).