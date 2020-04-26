سائرون : استحداث وزارتين في حكومة الكاظمي سيضيف عبئاً جديداً على الموازنة الاتحادية

2020/04/26 | 15:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق تحالف سائرون على نوايا استحداث وزارتين جديدتين في حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

وقال النائب عن سائرون امجد العقابي إن استحداث وزارتي شؤون المرأة وشؤون اقليم كردستان في حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، سيضيف عبئاً جديداً على الموازنة الاتحادية للدولة خصوصا وأن العراق يمر بأزمة مالية كبيرة مع انخفاض اسعار النفط وانتشار وباء كورونا.

ورأى، أن استحداث الوزارات جاء من اجل ارضاء بعض الكتل السياسية والمكونات، اذ لا توجد أية جدوى اقتصادية من استحداث الوزارات وسيؤدي إلى ثقل كبير على الموازنة.

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