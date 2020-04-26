مركز أبحاث أميركي يدرس صورا للأقمار الصناعية ويكشف عن معلومات حول مصير “كيم”

2020/04/26 | 15:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مركز أبحاث أميركي، عن معلومات جديدة بشأن التحركات الأخيرة للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون، وحالته الصحية.

وأوضح المركز المتخصص بشؤون كوريا الشمالية، ان صور الأقمار الصناعية التي قام بمراجعتها، أظهرت قطارا خاصا بالزعيم ” كيم ” عند محطة القيادة المخصصة لعائلته داخل أحد المنتجعات، يومي الحادي والعشرين والثالث والعشرين من نيسان الجاري، وهو ما يؤكد صحة التقارير التي تحدثت عن إقامتها بمنطقة مخصصة النخبة في الساحل الشرقي للبلاد.

من جهته أعلنت الإذاعة الرسمية في كوريا الشمالية، ان الرئيس كيم قام بتقديم الشكر لعمال وموظفين عملوا في إنشاء إحدى المدن، من دون ان تفصح عن الطريقة التي أوصل من خلالها الشكر اليهم.

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