البخاتي : جماعات إرهابية ومافيات فساد تخطط لاستهداف الأمن الغذائي العراقي

2020/04/26 | 15:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي، من عودة مسلسل حرق محاصيل الحنطة والشعير للواجهة من جديد بغية ضرب الأمن الغذائي العراقي.

وقال البخاتي في تصريح إن هناك مؤشرات تؤكد إمكانية عودة مسلسل حرق المحاصيل من جديد بغية ضرب الأمن الغذائي والاقتصاد العراقي، على يد جماعات إرهابية ومافيات فساد داخلية تدعمها أجندات خارجية تعمل بشكل مدروس مستغلين حالة الفوضى والظروف الصعبة التي يمر بها البلد.

ودعا البخاتي الحكومة والجهات المختصة لأخذ الاحتياطات والإجراءات الاحترازية الكافية لحماية الحقول والمحاصيل الزراعية من تلك المخططات، مشيرا الى خطورة هذه المخططات على أمن العراق واقتصاده.

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