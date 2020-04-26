2020/04/26 | 15:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ممثلية المرجعية العليا في كربلاء تقدم 15 الف سلة من المساعدات للعوائل المتعففة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/26 | 15:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

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