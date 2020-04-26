2020/04/26 | 15:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سويفت: إصدار أغان قديمة جشع سافر واشنطن – مرسي ابو طوق هاجمت تايلور سويفت شركة التسجيلات التي كانت تنتج أغانيها ووصفت إصدار مجموعة من هذه الأغاني تعود لعام 2008 كانت مخصصة لبرنامج إذاعي بأنه (تصرف وقح).وقالت سويفت لمتابعيها على موقع إنستغرام وعددهم 131 مليون متابع (أود أن أشكر جمهوري الذي نبهني إلى أن شركة […]

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