2020/04/26 | 15:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خشبة تحفل ذاكرتها بعطاء رواد ومعاصرين مسرح الرشيد يشهد إنطلاقة لإعادة إعماره بغداد – محمد جبار عبر فنانون عن فرحتهم وهم يشهدون انطلاقة لإعمار مسرح الرشيد بعد سنين طويلة من الوعود، جاء ذلك بعد أن ترأس وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني الخميس الماضي اجتماعا طارئا لمجلس إدارة دائرة السينما والمسرح، للمباشرة بأعادة اعمار […]

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