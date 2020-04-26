2020/04/26 | 15:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معمار مستاءة من مسافة أمان دمشق – الزمان أعربت الممثلة السورية سلافة معمار عن إستيائها وغضبها الشديد بسبب بوستر مسلسلها مسافة أمان جاء ذلك بعد أن نشرت الشركة المنتجة للعمل صورة البوستر عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، لتعلق معمار قائلةً:(هالشي مزحة ولا حقيقة؟)..ثم كتبت في تعليق آخر لها: (في شركة محترمة […]

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