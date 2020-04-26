السعودية ترفع منع التجول جزئيا في جميع المناطق ما عدا مكة والأحياء المعزولة سابقا

2020/04/26 | 15:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت المملكة العربية السعودية رفعا جزئيا لمنع التجول في جميع مناطق المملكة باستثناء مدينة مكة المكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عن عزلها، وذلك ابتداء من اليوم الأحد وحتى يوم الأربعاء (20 رمضان 1441هـ الموافق 13 آيار/مايو 2020م).وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه بأمر من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تم رفع […]

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