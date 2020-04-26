المثنى: غلق مركز صحي لأسبوع بعد تسجيل اصابة بفيروس كورونا

2020/04/26 | 15:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اعلنت دائرة صحة المثنى، الأحد، غلق مركز صحي بعد ثبوت إصابة احد موظفيه بفيروس كورونا.وقالت الدائرة، في بيان تلقته /المعلومة/ إنه “تم اتخاذ اجراءات أحترازية في مركز المحافظة وتحديدا في منطقة الحيدرية وذلك بغلق مركز صحي الحيدرية لمدة أسبوع لوجود موظف صحي ملامس لمريض مصاب بفيروس كورونا المستجد “.ودعت المواطنين المراجعين […]

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