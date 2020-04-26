برلماني كردي : لا علاقة بين إيقاف صرف رواتب كوردستان وموقف الكورد من عبدالمهدي

2020/04/26 | 15:09 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [السليمانية-اين]أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكوردستاني في البرلمان العراقي، هريم كمال آغا، اليوم الأحد (26 نيسان 2020)، عدم تخلي الكورد عن رئيس الوزراء العراقي المستقيل، عادل عبدالمهدي، نافياً أن يكون موقف الكورد منه وراء قرار إيقاف صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان.

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