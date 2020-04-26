البصرة تسجل 8 إصابات جديدة بكورونا

2020/04/26 | 15:09 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت دائرة صحة البصرة تسجيل 8 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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