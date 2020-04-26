الإيسيسكو تدعو إلى الاستثمار في البحث العلمي والابتكار

2020/04/26 | 15:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أطلقت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو دعوة إلى زيادة الاستثمار في البحث العلمي والابتكار من أجل مستقبل أخضر، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية اليوم الأحد السادس والعشرون من نيسان/أبريل الذي يخصص للاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية.ويحتفل العالم في السنة الحالية 2020 بهذا اليوم تحت شعار “لِنبتكِرْ من أجل مستقبل أخضر”، […]

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