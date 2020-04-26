النقل تعلن انطلاق رحلة استثنائية ثانية لاعادة 192 عراقيا من ماليزيا

2020/04/26 | 15:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، احمد الصحاف، اليوم الاحد، عن انطلاق الرحلة الاستثنائيّة الثانية من ماليزيا لاعادة 192 عراقيا من العالقين هناك بسبب كورونا.وقال الصحاف في بيان، "انطلقت الرحلة الاستثنائية الثانية لإعادة العراقيين العالقين في ماليزيا وعلى متنها 192 مسافرا من مطار كوالالمبور الدولي مُتوجهة إلى مطار بغداد الدولي".واضاف "قامت السفارة بإعداد الكتب الخاصة لتسهيل وصول المسافرين العراقيين إلى المطار وذلك بالتنسيق مع السلطات الماليزية المتمثلة بوزارة الخارجية، والجهات الماليزية " .

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