صحة المثنى تغلق مركزا صحيا بسبب ملامس لمصاب بكورونا

2020/04/26 | 15:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/المثنى اعلنت دائرة صحة محافظة المثنى، اليوم الاحد، اغلاق مركز صحي في المحافظة لوجود ملامس لمريض بفيروس كورونا فيه.وقالت الدائرة في بيان، انها "اتخذت إجراءات أحترازية في مركز المحافظه وتحديدا في منطقة الحيدرية وذلك بغلق مركز صحي الحيدرية لمدة أسبوع لوجود موظف صحي ملامس لمريض مصاب بفايروس كورونا المستجد ".واضاف البيان أن "الدائرة المواطنين المراجعين للمركز بأن يراجعوا أقرب مركز صحي لغرض العلاج او اللقاح او الحوامل"، مبينا أن "فرق الاستجابة السريعة في الدائرة قد عفرت وعقمت المركز".وبين أن "المركز اغلق حسب توجيهات خلية الازمة والتي تنص على منج أجازة أجبارية للمواطنين الملامسين".

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