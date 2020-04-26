نائب: جهات سياسية تعرقل عمل ديوان الرقابة لمنع كشف الاموال المصروفة

2020/04/26 | 15:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أكد النائب رياض المسعودي، الأحد، أن العجز في موازنة العام الحالي يجعل العراق يمر بوضع صعب في جميع المجالات، مبينا أن جهات سياسية تحاول عرقلة عمل الحكومة بشأن معرفة الأموال المصروفة.وقال المسعودي لـ /المعلومة/ إن “موازنة ٢٠٢٠ تعتبر حركية ترتبط مباشرة مع الإيرادات أي أنها لن تعتبر موازنة بالمعنى العلمي في ظل […]

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