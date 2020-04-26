وفد كوردستان يكشف مقترحا جديدا بتسليم نفط الاقليم لبغداد

2020/04/26 | 15:11 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف وفد حكومة اقليم كوردستان المفاوض لبغداد يوم الاحد عن تقديم مقترح الى الحكومة الاتحادية يقضي بتسليم نفط الاقليم كافة مقابل دفعها مستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم.

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