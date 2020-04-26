2020/04/26 | 15:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد توارد أنباء.. مدير صحة الكرخ ينفي تسجيل إصابات بـ كورونا في المنصور هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/26 | 15:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد توارد أنباء.. مدير صحة الكرخ ينفي تسجيل إصابات بـ كورونا في المنصور) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد توارد أنباء.. مدير صحة الكرخ ينفي تسجيل إصابات بـ كورونا في المنصور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).