اشنطن تتهم إيران بملاحقة كل من يكشف حقائق الفيروس

2020/04/26 | 15:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- و (المستقلة)..اتهمت الخارجية الأميركية النظام الإيراني بأنه يتلاعب بصحة الشعب عبر اضطهاد وملاحقة وإسكات أي مسؤول صحي يكشف حقائق الأرقام حول الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.وقالت الخارجية الأميركية عبر حسابها على “تويتر” مساء السبت بالفارسية أن “طهران تحاول إسكات كل مسؤول لا يروج “بروباغندا” النظام حول الوباء.” كما اتهمت طهران بالكذب بشأن الأرقام الحقيقية […]

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