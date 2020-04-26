الصراعات على كابينة “الكاظمي” تحتَدِم وبَيان اعتذاره “جاهز”

2020/04/26 | 15:13 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على ما يبدو، أن #الحكومة_العراقية الجديدة التي كُلّف بتشكيلها #مصطفى_الكاظمي، تسير وفق خطّين، الأول، حذو نهج الحكومات السابقة وهو “المحاصصة”، والثاني، اعتذار “الكاظمي” كما سلَفَيه.الخط الأول، الصراع محتدمٌ عليه، بخاصة من القوى الشيعية التي…

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