كمامات من جلود الثعابين تثير الجدل

2020/04/26 | 15:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..انتشرت في الآونة الأخيرة كمامات للوجه صنعت من جلد الثعابين في الولايات المتحدة الأميركية، الأمر الذي أثار ردود فعل متباينة بشأن الإقدام على هذه الخطوة في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشه العالم بسبب تفشي وباء كورونا.وقال بريان وود، مالك شركة “All American Gator” لصناعة منتجات من جلود الثعابين: “سيتعين على الناس تغطية وجوههم هذه […]

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