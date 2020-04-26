مستشفيات ووهان خالية من أي إصابة بكورونا

2020/04/26 | 15:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلن مسؤول في مجال الصحة للصحفيين، اليوم الأحد، إن مستشفيات مدينة ووهان الصينية، التي بدأت منها جائحة فيروس كورونا العالمية، أصبحت خالية من أي حالة إصابة بالفيروس.وقال المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية مي فنغ: “آخر الأخبار هي أنه بحلول 26 نيسان، كان عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في ووهان صفرا، وذلك بفضل الجهود المشتركة […]

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