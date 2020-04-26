في سوريا: لِجان الحُكم المحلّي تبقى دافعاً للانفصال في نظرِ الحكومة

2020/04/26 | 15:18 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبرزت الموارد البشرية والمالية المستنزفة في السنوات الأخيرة، ثغرات ونقص الحوكمة في جميع القطاعات في #سوريا، الأمر الذي دفع إلى إنشاء مبادرات الحكم المحلية في بعض المناطق “المتصالحة” مثل بلدة #التل في #ريف_دمشق وأجزاء من…

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